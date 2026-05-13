Биолог Виталий Наполов посоветовал покупать клубнику одной формы и размера.

При выборе сладкой клубники важно обращать внимание на ягоды примерно одного размера и формы, а также на состояние чашелистика и аромат. Об этом NEWS.ru заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, кандидат сельскохозяйственных наук, биолог Виталий Наполов.
Он отметил, что однородность плодов указывает на то, что они собраны с большого участка и принадлежат одному сорту. Чашелистик должен быть зеленым и не засохшим, иначе ягоды могли потерять сочность и вкус при длительной транспортировке. Плоды должны быть гладкими, без потемнений, повреждений, плесени и вмятин, однородного цвета и упругой консистенции — не твердыми и не слишком мягкими.
Сезонная местная ягода из открытого грунта почти всегда обладает насыщенным ароматом, в отличие от тепличной или дозревшей в пути. Если запах клубники кислый или забродивший, это свидетельствует о начале порчи продукта.
