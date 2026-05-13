Врач Поляков заявил о риске потери зубов из-за страха визита к стоматологу

По его словам, мягкий налет на шейках зубов превращается в камень, который образуется не только на поверхности, но и под десной, где создает идеальные условия для размножения бактерий. Воспаление проявляется кровоточивостью и неприятным запахом, но многие игнорируют эти симптомы. Без лечения между зубом и десной образуются карманы, где скапливаются бактерии, а хронический процесс постепенно разрушает костную ткань, удерживающую зуб. Проблема может прогрессировать практически без боли, пока человек не заметит подвижность зуба на запущенной стадии.