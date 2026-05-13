Врач Поляков заявил о риске потери зубов из-за страха визита к стоматологу

Скрытые воспалительные процессы под деснами могут развиваться годами без боли, приводя к разрушению костной ткани и потере зубов, если пациенты избегают визитов к стоматологу из-за страха. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург Кирилл Поляков.
По его словам, мягкий налет на шейках зубов превращается в камень, который образуется не только на поверхности, но и под десной, где создает идеальные условия для размножения бактерий. Воспаление проявляется кровоточивостью и неприятным запахом, но многие игнорируют эти симптомы. Без лечения между зубом и десной образуются карманы, где скапливаются бактерии, а хронический процесс постепенно разрушает костную ткань, удерживающую зуб. Проблема может прогрессировать практически без боли, пока человек не заметит подвижность зуба на запущенной стадии.
Страх остается одной из главных причин позднего обращения, хотя современные методы обезболивания и седации позволяют проводить процедуры комфортно, продолжил эксперт. На ранних этапах лечение ограничивается профессиональной чисткой и контролем гигиены, тогда как в запущенных случаях требуются глубокая обработка карманов или хирургические методы. Попытки самолечения жесткими щетками и агрессивными пастами часто травмируют десну и усугубляют ситуацию, поэтому единственный способ остановить скрытый процесс — своевременно обратиться к специалисту.
