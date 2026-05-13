Алжир заинтересован в сотрудничестве с РФ в области развития и применения ИИ

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Алжир заинтересован в сотрудничестве с Россией в области развития технологий и использования российских наработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ), а также развитии образования в данном направлении. Об этом ТАСС сообщил министр экономики знаний, стартапов и микропредприятий АНДР (Алжир) Нуреддин Удах в интервью на полях XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Мы очень заинтересованы в том опыте, который наработала Россия в таких важных областях, как искусственный интеллект, самые различные аспекты его применения, новые технологии с тем, чтобы российский опыт можно было применить в нашей стране», — сказал Удах.
Он также подчеркнул, что Алжир заинтересован в развитии отношений с РФ в сфере образования в области искусственного интеллекта и технологий.
«На сегодняшний день в Алжире активно работает более 250 выпускников из российских вузов. Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения получили поступательное развитие, прежде всего, в области искусственного интеллекта, развития технологий в самых различных областях, с тем чтобы обогатиться тем опытом, который был накоплен в вашей стране», — отметил Удах.
Он добавил, что в настоящее время в Алжире стараются применять тот положительный опыт, который был накоплен в этой области образования, науки не только в РФ, но также странах Африки, Персидского залива и в целом в исламском мире.
XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая в Казани. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.