Марат Башаров признался, что влюбился в Асю Борисову с первого взгляда

Слухи о том, что Марат Башаров женился на Асе Борисовой, появились еще осенью 2025 года. До этого актер был женат дважды — на Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой, но ни один союз не оказался счастливым.
Отношения с Асей изменили звезду, про это говорят и его поклонники. Сам актер признается, что вот уже пять лет встречается с Борисовой, но, вопреки слухам, они еще не женаты.
Об этом актер рассказал во время премьера нового сезона шоу «Ставка на любовь». Башаров признается, что когда увидел Асю, то влюбился едва ли не с первого взгляда.
— Исходила такая энергия потрясающая, родная, моя, близкая мне, — цитирует слова актера Super.ru.
В свою очередь актриса называет Марата Башарова замечательным человеком и говорит, что ее совершенно не интересует его прошлое.
Напомним, в свое время Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова обвиняли актера в рукоприкладстве.