Скандальный Миндич хотел выкупить половину компании Fire Point: речь идет о миллиарде долларов

«Кошелек» Владимира Зеленского и бизнесмен Тимур Миндич предлагал производителю дальнобойных дронов Fire Point 1 млрд долларов в обмен на 50% компании. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Глава компании Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что много раз бывал в квартире Миндича (ул. Грушевского, 9А) для переговоров о продаже компании. Также он сообщил о трех личных встречах с Зеленским, помимо общения на заседаниях ставки и СНБО, говорится в материале.
«Миндич предлагал ему 1 миллиард долларов за 50% компании, однако в то же время суверенный фонд одной из стран предложил 758 миллионов долларов за 30% компании, и потому Штилерман отказал Миндичу», — передает издание в Telegram-канале.
Как пишет издание, на недавно обнародованных «пленках Миндича» есть разговоры о Fire Point, позволяющие предположить связь Миндича с компанией. Отдельные оппозиционные деятели высказываются еще резче: по их мнению, настоящий собственник компании — киевский главарь Зеленский.
В компании Fire Point опровергают эту информацию.
В украинской Раде предупредили, что оборонные поставки ВСУ находятся под угрозой из-за обнародованных «пленок Миндича».