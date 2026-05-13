Как замедлить старение: ученые дали простой совет по питанию

Ученые из Университета Тафтса раскрыли простую пищевую привычку, которая эффективно замедляет старение. Даже небольшое снижение калорийности рациона — примерно на 10−15% — укрепляет организм и снижает угрозу возрастных патологий.
Эксперимент опирался на данные проекта CALERIE. В нем участвовали чуть более 200 человек. Около 150 добровольцев пытались уменьшить калорийность рациона на 25% и держались этого режима два года, остальные не меняли привычек.
Фактически участники сократили потребление калорий примерно на 12%, но и этого хватило для заметного эффекта: у них снизились артериальное давление, уровень вредного холестерина и инсулина. В среднем добровольцы потеряли порядка 10% массы тела, хотя похудение не было главной задачей.
Ученые связывают пользу с более эффективной выработкой клеточной энергии и снижением частоты выработки активных форм кислорода — нестабильных молекул, повреждающих клетки и связанных со старением, раком и нейродегенеративными заболеваниями. Анализы мочи подтвердили: у добровольцев, снижавших калорийность, уровень опасных соединений стал меньше.
Авторы подчеркивают: это не жесткие ограничения. При рационе в 2000 килокалорий в день сокращение на 10% — это примерно отказ от одного сладкого десерта или кофейного напитка. Однако умеренное ограничение калорий подходит не всем, и перед сменой рациона нужно проконсультироваться со специалистом, — пишет «Рlanet-today».