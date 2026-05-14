В Калининградской области уборщицу уволили за кормление бездомной кошки

В Калининградской области жительница подала иск против руководителя предприятия, утверждая, что ее уволили из-за кормления бездомной кошки.
Как сообщили в областном суде, женщина требует восстановить ее на работе, а также компенсировать утраченный заработок за период вынужденного прогула и возместить моральный ущерб.
Согласно версии истца, она была трудоустроена в качестве уборщицы на одном из местных предприятий. 23 марта женщина, находясь за пределами охраняемой территории возле проходной, решила покормить бездомную кошку. Это, в свою очередь, заметил директор предприятия.
Руководитель устно сообщил ей о немедленном увольнении, после чего ее пропуск был изъят, а доступ к рабочему месту заблокирован.
Истец настаивает на признании увольнения незаконным и требует полного восстановления своих трудовых и материальных прав. Суд принял соответствующий иск к производству.
