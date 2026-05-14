Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области уборщицу уволили за кормление бездомной кошки

В Калининградской области женщина, потерявшая работу якобы из-за кормления кошки, оспорит увольнение через суд.

Источник: Аргументы и факты

В Калининградской области жительница подала иск против руководителя предприятия, утверждая, что ее уволили из-за кормления бездомной кошки.

Как сообщили в областном суде, женщина требует восстановить ее на работе, а также компенсировать утраченный заработок за период вынужденного прогула и возместить моральный ущерб.

Согласно версии истца, она была трудоустроена в качестве уборщицы на одном из местных предприятий. 23 марта женщина, находясь за пределами охраняемой территории возле проходной, решила покормить бездомную кошку. Это, в свою очередь, заметил директор предприятия.

Руководитель устно сообщил ей о немедленном увольнении, после чего ее пропуск был изъят, а доступ к рабочему месту заблокирован.

Истец настаивает на признании увольнения незаконным и требует полного восстановления своих трудовых и материальных прав. Суд принял соответствующий иск к производству.

Ранее сообщалось, что в котокафе Калининграда из-за прорыва трубы погибли 22 кошки.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше