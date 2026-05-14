Что можно и нельзя делать в день Еремея 14 мая, который называют Запрягальник

Православная церковь 14 мая вспоминает пророка Иеремия. В народе празднуют день Еремея. Но есть еще одно название — Запрягальник. С названной даты начинались полевые работы, для пахоты запрягали лошадей.
Что нельзя делать 14 мая.
Запрещено на указанную дату планировать важные финансовые переговоры, так как они не принесут ожидаемого результата. Не стоит 14 мая пересаживать комнатные растения. А еще нельзя давать взаймы. Подобное может привести к неудачам.
Что можно делать 14 мая.
По традиции, с 14 начинались полевые работы, а также активная пахота. А еще у святого просили помощи в проведении таких работ.
Согласно приметам, жара указывает на прохладное лето. В том случае, если небо звездное, то лето будет ветреным и сухим.
