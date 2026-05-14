Календарь на 14 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Иеремия входит в число четырех великих пророков Ветхого Завета. Он родился в священнической семье под Иерусалимом за 600 лет до Рождества Христа. Когда ему было 15 лет, Бог призвал его на служение. Целых 23 года Иеремия убеждал иудеев оставить идолов и вспомнить об истинном Боге, за что подвергся преследованиям. Иеремия оставил после себя книгу Пророчеств, «Плач» о разрушении Иерусалима и Послание. А еще он предсказал, что Христа предадут за 30 сребреников — и это сбылось.