Что можно, а что нельзя делать в Ерёмин день 14 мая 2026

Бездельничать и спать до обеда. Это самый громкий запрет дня. Праздность 14 мая — не просто лень, а «воровство» собственного будущего достатка. Кто отлежится на печи в Еремеев день, тот всю зиму будет голодать. Ссориться, жаловаться на жизнь и плакаться. Особенно запрещено ругаться на земле (в поле, огороде). Считалось, что брань «заряжает» почву на несчастье и плохой урожай. Также нельзя грустить и рассказывать плохие сны до полудня — сказанное вслух имеет свойство сбываться. 7 вещей, из-за которых уходит удачаДавать в долг (деньги, хлеб, вещи). Суровое поверье: отдавая что-то из дома 14 мая, вы одалживаете свою удачу. Деньги не вернутся, а хлеб, данный взаймы, может «увести» достаток из закромов. Есть рыбу, рыбачить и даже покупать рыбу. Это необычный, но очень стойкий запрет на Еремея. Нарушитель рискует лишиться дара речи («стать немым, как рыба») или навлечь на себя гнев высших сил. Заниматься рукоделием (женщинам) и пересаживать цветы. Считалось, что нитки и иглы в этот день могут «запутать» судьбу и будущие всходы в поле. А пересаженные цветы заберут энергию у домочадцев и будут притягивать негатив. Выбрасывать хлебные крошки. Хлеб в этот день — святыня. Крошки нельзя сметать со стола на пол, их нужно аккуратно собрать и скормить птицам, чтобы привлечь достаток.