Что можно, а что нельзя делать в Ерёмин день 14 мая 2026

Четверг, 14 мая 2026 года, в православном мире отмечен особой печатью двойного торжества. С одной стороны, это день почитания чудотворной иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» — образа, дарящего надежду отчаявшимся. С другой — память одного из самых трагических и великих ветхозаветных пророков Иеремии, которого в народе прозвали Еремеем Запашником (Запрягальником).
Это переплетение духовного смысла и земных забот создает особую энергетику дня. Это время, когда молитва о чуде соединяется с конкретным трудом, а прощение грехов — с заботой о хлебе насущном.
Что МОЖНО и НУЖНО делать 14 мая 2026:
Молиться о «Нечаянной радости». Это главное дело дня. Если вы чувствуете тупик, отчаяние или тяжесть от совершенных ошибок — искренняя молитва перед этим образом творит чудеса. Просите Богородицу о прощении грехов, избавлении от пагубных привычек, примирении с близкими и семейном благополучии. Главное условие — быть готовым меняться самому. Трудиться в поле или огороде (но после обеда). В честь пророка Иеремии — покровителя земледелия — работать нужно. Наши предки говорили: «На Еремея и ленивый сохой в поле тянется». Безделье в этот день сулило голод и нужду. Однако есть нюанс: до полудня поле лучше не тревожить, чтобы не разгневать Запашника. Начинайте посевную, пахоту или даже символическую прополку грядки после 12 часов дня. Навести порядок в доме и душе. Чистота вокруг помогает навести порядок внутри. Уборка, избавление от хлама — ритуал, привлекающий удачу. Помогать ближним и путникам. Пророк Иеремия сам был изгнанником и страдальцем. Подайте милостыню, накормите бездомного или просто поддержите словом того, кто нуждается. Отказ страннику в этот день считается большим грехом. Надеть обнову. Старинное поверье гласит: новая одежда, надетая 14 мая, принесет удачу во всех начинаниях на весь год.
Что НЕЛЬЗЯ делать 14 мая 2026 (строгие запреты):
Бездельничать и спать до обеда. Это самый громкий запрет дня. Праздность 14 мая — не просто лень, а «воровство» собственного будущего достатка. Кто отлежится на печи в Еремеев день, тот всю зиму будет голодать. Ссориться, жаловаться на жизнь и плакаться. Особенно запрещено ругаться на земле (в поле, огороде). Считалось, что брань «заряжает» почву на несчастье и плохой урожай. Также нельзя грустить и рассказывать плохие сны до полудня — сказанное вслух имеет свойство сбываться. 7 вещей, из-за которых уходит удачаДавать в долг (деньги, хлеб, вещи). Суровое поверье: отдавая что-то из дома 14 мая, вы одалживаете свою удачу. Деньги не вернутся, а хлеб, данный взаймы, может «увести» достаток из закромов. Есть рыбу, рыбачить и даже покупать рыбу. Это необычный, но очень стойкий запрет на Еремея. Нарушитель рискует лишиться дара речи («стать немым, как рыба») или навлечь на себя гнев высших сил. Заниматься рукоделием (женщинам) и пересаживать цветы. Считалось, что нитки и иглы в этот день могут «запутать» судьбу и будущие всходы в поле. А пересаженные цветы заберут энергию у домочадцев и будут притягивать негатив. Выбрасывать хлебные крошки. Хлеб в этот день — святыня. Крошки нельзя сметать со стола на пол, их нужно аккуратно собрать и скормить птицам, чтобы привлечь достаток.
Народные приметы на 14 мая 2026 (на чем держится год):
Ясный и теплый день — к сухому, урожайному лету. Дождь — к холодной посевной и плохим всходам озимых. Много комаров и мошек — к богатому урожаю ягод и грибов осенью. Активные муравьи сулят хорошую пшеницу. Если береза распустила лист полностью — лето будет засушливым, если частично — дождливым. Южный ветер — к бурному росту хлебов. Если на Еремея стоит сильная жара, то лето, как ни парадоксально, окажется прохладным.
Это не просто дата в календаре, а напоминание о том, что чудо («Нечаянная радость») приходит к тому, кто не сидит сложа руки, а трудится над своей землей, душой и судьбой, веря в милосердие, но не забывая о личной ответственности.
Кто такой пророк Иеремия: жизнь, служение и трагедия «плачущего» пророка.
В череде ветхозаветных праведников есть имена, которые звучат особенно торжественно и грозно, но есть и те, чье величие раскрывается через человеческую слабость, боль и непонимание. Пророк Иеремия относится ко второй, самой пронзительной категории. В православной традиции 14 мая вспоминают этого святого, и чтобы понять смысл этого дня, нужно разобраться, кем же был этот человек. Пророк Иеремия — одна из самых трагических и великих фигур Ветхого Завета, чье имя стоит в одном ряду с Исайей, Варухом и Иезекиилем, но его судьба сложилась иначе, чем у других провидцев. Его удел — не слава при жизни, а гонения, одиночество и глубокое страдание за свой народ. Именно за эту способность скорбеть о чужих грехах как о своих собственных его назвали «плачущим пророком».
Исторический контекст и происхождение пророка.
Чтобы понять трагедию Иеремии, необходимо представить себе эпоху, в которую он жил. Пророк появился на свет около 650 года до нашей эры, в один из самых тревожных периодов существования Иудейского царства. Это время духовного и политического кризиса, когда народ Израиля, забыв о едином Боге, все глубже погружался в идолопоклонство и нравственное ожесточение. Шестой век до нашей эры стал закатом для Иудеи: могущественные соседи — Египет и Вавилон — вели борьбу за территории, а маленькое Иудейское царство оказывалось разменной монетой в этой большой игре.
Родиной пророка был город Анафоф, расположенный неподалеку от Иерусалима. Это место имело особый статус, так как являлось одним из священнических городов. Иеремия родился в семье священника по имени Хелкия, поэтому с ранних лет он был знаком с храмовой жизнью, законом и традициями своего народа. Казалось, его судьба была предопределена: пойти по стопам отца, служить при храме, спокойно прожить жизнь в молитвах и жертвоприношениях. Однако планы человека, как это часто бывает в библейской истории, были скорректированы свыше самым радикальным образом.
Божественное призвание и юность пророка.
Решающий момент в жизни Иеремии наступил, когда ему было еще очень мало лет. По разным оценкам, ему было около пятнадцати лет, он был совсем отроком. Именно в этом юном возрасте он услышал призыв — не от людей, а от Бога. В библейском повествовании говорится, что Господь открылся юному Иеремии и сказал, что предназначил его в пророки для народов еще до того, как он сформировался во чреве матери.
Это известие сначала повергло будущего пророка в ужас и смятение. Иеремия, чувствуя свою неопытность и юный возраст, а также, по некоторым сведениям, природную застенчивость и даже косноязычие, пытался отказаться от высокой миссии. Он говорил, что не умеет хорошо и складно говорить, что он всего лишь отрок, которого никто не станет слушать. Нам, живущим в двадцать первом веке, сложно представить груз ответственности, который лег на плечи подростка: ему предстояло идти к взрослым, опытным, зачастую озлобленным людям и обличать их за отступление от веры.
Однако, по библейскому преданию, Господь не принял отказа. Он пообещал быть с Иеремией всегда, охранять его и спасать в минуты опасности. Более того, чтобы устранить физический недостаток речи, Бог коснулся уст пророка и вложил Свои слова в его уста. С этого момента жизнь юного Иеремии перестала принадлежать ему самому. Он стал глашатаем Божественной воли, и это служение, начавшееся в царствование благочестивого царя Иосии, продолжалось при четырех его преемниках и завершилось уже после падения Иерусалима.
Пророческое служение и конфликт с народом.
Содержание проповедей Иеремии было непривычно суровым и страшным для слуха иудеев. В то время как ложные пророки предсказывали скорый мир, процветание и победу над врагами, Иеремия говорил прямо противоположное. Двадцать с лишним лет он обличал жителей Иудеи за идолопоклонство, за то, что они забыли Творца и поклоняются деревянным и каменным истуканам. Он ходил у городских ворот, у входа в Храм, в места народных собраний и повсюду говорил правду, которая была невыносима для слуха.
Главной темой его проповеди было предупреждение о грядущем наказании. Он предсказывал, что за отступление от Бога и нравственное осквернение земля Иудеи будет отдана на разграбление врагам, а Иерусалим падет. Иеремия утверждал, что внешняя, показная религиозность, когда люди формально приносят жертвы, но живут в неправде, воровстве и насилии, не спасет страну. Он пророчествовал о Вавилонском пленении, о том, что народ будет уведен в рабство на долгие семьдесят лет.
Такая проповедь, естественно, вызвала ужас и ненависть у современников. Его называли предателем, врагом народа и безумцем. Чтобы наглядно показать грядущую зависимость Иудеи от власти Вавилонского царя Навуходоносора, пророк, по Божьему повелению, совершал символические действия. Он появлялся на улицах с ярмом на шее — сначала деревянным, затем железным. Ярмо — это часть упряжи, символ порабощения и подчинения. Иеремия буквально носил на себе образ рабства, которое ждет его непослушный народ.
Жизнь в гонениях и темницах.
Судьба Иеремии — это путь физического и морального страдания. Его не только не слушали и высмеивали. За свои грозные предупреждения и отказ пророчествовать угодное властям он подвергался жестоким гонениям. В текстах Ветхого Завета описывается, как его хватали, бросали в темницу, избивали.
Особенно тяжелые испытания выпали на долю Иеремии при царе Седекии, который, боясь вельмож, не осмеливался открыто защищать пророка. Старейшины и князья, устав от мрачных предсказаний и требований сдаться вавилонянам, обвинили Иеремию в подрыве боевого духа армии и народа. Они добились того, чтобы пророка бросили в ров, наполненный грязью и тиной. Это была мучительная смертная казнь: человек медленно умирал в зловонной жиже от голода и холода, не имея возможности даже лечь. В этом рву Иеремия едва не погиб. Спас пророка царедворец по имени Авдемелех, эфиоп по происхождению, который, рискуя собственной жизнью, вступился за него перед царем и вытащил его из ямы с помощью веревок и тряпок.
Однако и после этого чудесного спасения пророк не смягчил своей позиции. Он продолжал говорить о неизбежности падения Иерусалима. Он писал письма в Вавилон уведенным в плен первым переселенцам, советуя им не слушать лжепророков о скором возвращении, а обустраиваться на новом месте, строить дома и сады, потому что плен будет долгим.
Исполнение пророчества и гибель Иерусалима.
И предсказанное сбылось. Войска вавилонского царя Навуходоносора, который был бичом Божиим для нераскаявшегося Израиля, осадили и захватили Иерусалим. В шестом веке до нашей эры это был город невиданной красоты, украшенный Храмом Соломона. После долгой осады и голода город пал. Разорение было ужасным: храм был сожжен, стены срыты, дома знати сравнены с землей. Царя Седекию схватили, убили его сыновей на глазах у отца, а после этого ослепили его самого, чтобы последнее, что он видел в жизни, была гибель его детей.
Часть жителей была убита, а оставшиеся в живых, включая мастеров, ремесленников и знать, угнаны в Вавилон. Иеремия, как и обещал ему Господь, остался жив. Вавилонские военачальники, зная о его пророчествах о подчинении, отнеслись к нему благосклонно. Он получил возможность выбрать место жительства. И хотя вавилоняне предлагали ему почет и покой в Вавилоне, пророк предпочел остаться среди развалин родного города, чтобы оплакивать бедствия и скорбеть о несчастьях своего народа.
Плач пророка и последние годы жизни.
Пребывая среди руин, Иеремия не замолчал. Именно к этому периоду относится его самое пронзительное произведение, вошедшее в библейский канон, — «Плач Иеремии». Это не сухое историческое описание, а настоящий крик души. В этом тексте пророк, смотря на пепелище, на голодных детей, на поруганные святыни, выражает глубочайшую личную скорбь. Он оплакивает Иерусалим как мать, потерявшую детей. Именно за этот труд, полный боли и сострадания, за способность плакать не о своем горе, а о горе народа, который его же избивал камнями и бросал в грязный ров, за ним и закрепилось звание «плачущего пророка».
Однако история Иеремии на этом не заканчивается. После разрушения Иерусалима и ухода вавилонян среди оставшихся в Иудее иудеев началась смута. Был убит Годолия, которого вавилоняне поставили правителем. Оставшиеся в живых испугались мести Навуходоносора и решили бежать в Египет, под защиту фараона. Иеремия вновь выступил против этого плана. Он пророчествовал, что беда настигнет беглецов и на чужбине, что меч, которого они боятся, догонит их и в Египте. Он убеждал их остаться на родине, обещая, что Господь восстановит их.
Но опять его не послушали. Более того, как повествует предание, народ насильно увлек Иеремию с собой, заставив его бежать в Египет. Беглецы поселились в городе Тафнисе, где пророк, несмотря на неуважение к своим словам, продолжил служение. Он устроил камень у входа в фараонов дворец и предсказал, что вавилонский царь поставит свой престол именно на этом месте, что Вавилон опустошит и Египет. Эти слова, естественно, не понравились иудейским переселенцам. Согласно церковному преданию, за эти пророчества о гибели Египта и обличения идолопоклонства Иеремия был убит. Он принял мученическую кончину от рук своих же соплеменников, которых так любил и за которых так отчаянно молился.
Духовное наследие и значение.
Несмотря на трагическую гибель, наследие пророка Иеремии колоссально. Церковная традиция приписывает ему несколько книг, вошедших в Библию. Это, прежде всего, Книга пророка Иеремии, которая содержит его проповеди, автобиографические заметки и исторические данные. Это Послание Иеремии, а также упомянутый выше «Плач Иеремии» — скорбное размышление о разрушенном Иерусалиме, которое до сих пор читается в храмах в дни траура и Великого поста.
С образом Иеремии связано и захватывающее дух предание о Ковчеге Завета. По преданию, перед окончательным разорением и сожжением Иерусалима, чувствуя святотатство, которое должно было вот-вот совершиться, пророк Иеремия взял Ковчег Завета — главную святыню еврейского народа, где хранились скрижали с десятью заповедями, данные Моисею. Он скрыл его в одной из пещер на горе Наваф. С тех пор местонахождение Ковчега остается величайшей тайной истории. Найти его впоследствии не смог никто, согласно поверьям, он будет открыт лишь перед самым концом времен.
Иеремия — это пример того, как трудно выполнить миссию говорить правду власть имущим и народу о неизбежной катастрофе, когда никто не хочет слышать правду. Он жил в эпоху падения нравов и крушения государства, и его образ остается актуальным во все времена. В православии к пророку Иеремии обращаются с молитвами об избавлении от душевной «глухоты» и о вразумлении заблудших. Ему молятся в минуты глубокой скорби, уныния и отчаяния, прося сил пережить тяжелые жизненные обстоятельства. Он научил людей не просто надеяться на чудо, а нести свой крест до конца, сохраняя верность совести и Богу, даже если это стоит жизни.