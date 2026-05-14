Российский самолет снова навел панику на военных НАТО: в небо поднялись истребители

Польская авиация была поднята в воздух из-за российского Ил-20. По утверждению главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, польские истребители якобы были направлены на перехват в международном небе над Балтикой российского борта Ил-20.
«Наши самолеты перехватили над международными водами в Балтийском море российский самолет-разведчик Ил-20», — говорится в сообщении в соцсети Х.
По его словам, российский борт летел без включенного транспондера.
Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются исключительно в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
