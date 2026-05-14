Чем известен врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

В 2017 году Александр Шуваев был назначен командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Туле. С 2022 года принимал участие в специальной операции на Украине. За время службы получил звание генерал-майора. В июне 2025 года господин Шуваев вошел во второй поток федеральной кадровой программы «“Время героев”», инициированной президентом Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Программа считается аналогом «“школы губернаторов”» и направлена на подготовку участников СВО к работе в системе государственного управления.