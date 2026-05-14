Президент Бразилии Лула да Силва передал привет Путину

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва передал привет президенту Российской Федерации Владимиру Путину, заявила руководитель Нового банка развития Дилма Руссефф.
Она уточнила, что Лула да Силва выразил своё уважение президенту РФ.
Заявление прозвучало в ходе переговоров с Путиным.
«От имени Бразилии президент Лула да Силва передаёт вам горячий привет, а также большое уважение», — сказала Руссефф президенту РФ.
Встреча состоялась в Кремле. В переговорах приняли участие замглавы администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин и министр финансов РФ Антон Силуанов.
Руссефф была президентом Бразилии в период с 2011 по 2016 год.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Бразилию ведущим партнёром Российской Федерации в Латинской Америке. Он отметил, что отношения между Россией и Бразилией развиваются в области стратегического партнёрства.
По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, сотрудничество с Бразилией, одним из основателей БРИКС, развивается. Он рассказал, что телефонный разговор с Лулой да Силва подтвердил близость позиций двух стран по основным международным вопросам.