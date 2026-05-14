Ваше белгородие, госпожа победа

Вечером в среду, 13 мая, президент Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев.
В прошлом году Александр Шуваев стал участником второго потока программы «Время героев». Наставником в рамках обучения выступал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В январе этого года господин Шуваев был назначен заместителем губернатора Иркутской области. В должности он курирует взаимодействие с правоохранительными органами.
О вероятном назначении Александра Шуваева в Белгородскую область «Ъ» сообщал в начале апреля. Тогда ряд СМИ анонсировали отставку Вячеслава Гладкова. Сам губернатор отказался от комментариев и ушел в двухнедельный отпуск, которого он, по собственному признанию, не брал якобы с 2024 года. 4 мая господин Гладков заявил, что продлил отпуск «на две недели по рекомендации врачей».
Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область с 18 ноября 2020 года. Карьеру чиновника он начал в пензенском ЗАТО Заречный, которым руководил с 2009 по 2016 год. После этого перешел в правительство Ставропольского края, где дослужился до вице-премьера. В Белгородской области он сменил «тяжеловеса» Евгения Савченко, который руководил регионом 27 лет.
Для повышения своей узнаваемости до уровня предшественника господин Гладков начал нетипичную для региона кампанию открытости: по его требованию все чиновники завели страницы в соцсетях и стали отвечать на комментарии жителей.
Сам же господин Гладков начал вести постоянные прямые эфиры в соцсетях, где отвечал на подготовленные ему вопросы.
В 2021 году Вячеслав Гладков выиграл выборы главы Белгородской области, набрав 78,79% голосов.
После начала СВО образ господина Гладкова трансформировался. По сути он стал первым губернатором, кому пришлось управлять регионом в условиях, близких к военным.
Тогда глава региона стал регулярно выезжать на места обстрелов и атак дронов и решать на местах проблемы жителей, чье имущество получило повреждения в результате ударов со стороны Украины. В мае 2022 года, когда регион столкнулся с несколькими крупными атаками и переселением жителей приграничных населенных пунктов, губернатор поставил на аватар своего Telegram-канала коллаж, на котором он был изображен с автоматом за спиной. Позже господин Гладков вернул привычную фотографию.
Несмотря на действие в регионе ЧС федерального значения и непрекращающихся атак, которые этой зимой привели к масштабным перебоям с подачей света и тепла, губернатор регулярно переводил акцент на классическую региональную повестку: ремонт социальных объектов и дорог, развитие здравоохранения и образования.
В прошлом году его заместители Рустэм Зайнуллин, курировавший имущественные и земельные отношения, и Владимир Базаров, занимавшийся строительной отраслью, стали фигурантами уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений. По ходатайству Генпрокуратуры их будут судить в Москве: обвинение предполагает, что с учетом связей чиновников их дело в регионе может быть рассмотрено необъективно.
Последний резонансный инфоповод вокруг господина Гладкова касался его беспокойства замедлением работы Telegram в начале февраля.
В Белгородской области этот мессенджер является основным источником информации о сигналах ракетной опасности и угрозе атак БПЛА. Также в марте во время прямого эфира в соцсетях он зачитал гневные жалобы местных жителей на отключение мобильного интернета, признав, что действующие для обеспечения безопасности отключения связи могут усложнить обстановку в приграничных районах.
Отставку Вячеслав Гладков на данный момент никак не объяснил. Также к данному моменту неизвестно о его дальнейших карьерных перспективах. Последний пост в Telegram-канале Вячеслава Гладкова на 468,7 тыс. подписчиков был опубликован в 18:33 13 мая. Он начинался словами «Случилось то, чего мы опасались…», далее речь шла о гибели в больнице мирного жителя, который получил тяжелые ранения при атаке украинского БПЛА.
Политолог Владимир Слатинов говорит, что Кремль считает военно-политическую ситуацию достаточно управляемой для перестановок губернаторов двух приграничных регионов (в один день сменился глава и Брянской области), которые продолжают подвергаться атакам: «Назначения являются четкой демонстрацией новых приоритетов кадровой политики, где основную роль начинают играть факторы участия в СВО и работы на новых территориях».
«Причем в случае Шуваева не мешает даже минимальный опыт гражданского управления и приоритетом становится его биография и прохождение программы “Время героев”», — отмечает Владимир Слатинов.
Эксперт подчеркивает, что в связи с ротациями губернаторов внимание привлекает дальнейшее развитие уголовных дел о хищениях бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Белгородской и Брянской областях.
Политолог Александр Немцев предполагает, что недавнее эмоциональное увольнение Вячеславом Гладковым своего заместителя Рустэма Зайнуллина «в связи с утратой доверия» из-за обвинений в хищениях на линиях обороны говорит о том, что карьера теперь уже бывшего губернатора может идти по разным траекториям.
«Не приходится ждать серьезных и больших карьерных перспектив у Гладкова. По всей видимости, на каком-то этапе может идти речь либо о забвении, либо об участии в разных ролях в уголовных делах своих заместителей, либо о скромных местах, которые ему сможет подобрать его группа поддержки», — сказал эксперт.
Эксперт предполагает, что Белгородскую область ждет «большой транзит власти, потому что Вячеслав Гладков успел в ней укорениться».