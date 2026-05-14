Более 130 тысяч жителей Ставрополья остались без воды

«Сегодня вечером произошла авария на участке Кубанского водовода, который питает Железноводск. Сейчас ведется опорожнение системы, чтобы можно было начать ремонт», — сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram. Администрации города он поручил обеспечить подвоз воды. Причину аварии господин Владимиров не раскрыл.