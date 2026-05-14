Игрушку «танцующий кактус» отзывают в Швеции из-за опасности для детей

Более 200 компаний в Швеции отзывают игрушку «Танцующий кактус». Об этом в среду, 13 мая, сообщает Sweden Herald со ссылкой на Шведское агентство по защите прав потребителей.
У популярной игрушки обнаружили мелкие детали — пластиковые глаза, которые могут отклеиться. Если они попадут в горло маленькому ребенку, это может вызвать удушье.
Игрушка продавалась с 2022 по 2026 год в сетях Lekia, Gekås и World of Toys. Потребителям рекомендуют прекратить использование «Танцующего кактуса» и обратиться в компанию, где он был приобретен, для возврата, говорится в сообщении.
Министерство просвещения России создаст перечень игр и игрушек для детских садов, которые будут соответствовать традиционным ценностям. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях РФ, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны. «Вечерняя Москва» узнала у председателя Национального родительского комитета, лидера волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирины Волынец, какие игрушки попадут под запрет и чем их заменят.