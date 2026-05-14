Игрушку «танцующий кактус» отзывают в Швеции из-за опасности для детей

Министерство просвещения России создаст перечень игр и игрушек для детских садов, которые будут соответствовать традиционным ценностям. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях РФ, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны. «Вечерняя Москва» узнала у председателя Национального родительского комитета, лидера волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирины Волынец, какие игрушки попадут под запрет и чем их заменят.