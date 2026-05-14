Трамп написал предсмертное письмо с указаниями: вот кому оно адресовано

NYP: Трамп на случай смерти оставил письмо для Вэнса.

Источник: Комсомольская правда

Кажется, президент США определился с преемником. Дональд Трамп написал письмо на случай своей смерти до конца президентства, предназначенное вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Об этом сообщил представитель Белого дома Себастьян Горка для New York Post.

«В ящике письменного стола Resolute Desk лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним что-нибудь случится», — поделился с изданием Горка.

По его словам, в Белом доме не боятся покушения на Трампа со стороны внешних врагов: в США действуют четкие процедуры преемственности власти.

Согласно данным Axios, госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс стали потенциальными преемниками президента США.

Ночью 26 апреля 31-летний житель Калифорнии Коул Аллен устроил стрельбу в Hilton в Вашингтоне, в то время как в гостинице проходил банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа.

