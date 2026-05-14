Юристы объяснили порядок наследования имущества Владимира Молчанова

Телеведущий и журналист Владимир Молчанов, скончавшийся на 76-м году жизни после тяжёлой болезни, оставил после себя имущество, которое, по оценкам юристов, может перейти его внуку Дмитрию. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на адвоката Ивана Соловьёва.
Как отмечается, супруги и дочь журналиста ранее ушли из жизни, что существенно повлияло на порядок наследования. В этой ситуации единственным прямым наследником первой очереди может остаться внук.
В состав имущества входят квартира в Тверском районе Москвы, а также загородный дом в Московской области. По оценкам риелторов, стоимость квартиры может существенно варьироваться в зависимости от площади и состояния объекта.
Юристы поясняют, что при отсутствии завещания наследование осуществляется по закону, в соответствии с очередностью наследников. Внук в таком случае может получить имущество при отсутствии других претендентов первой линии.
Окончательное распределение наследства определяется нотариусом в рамках наследственного дела после проверки всех возможных наследников и наличия или отсутствия завещания. Процедура может занять несколько месяцев и включает установление полного круга правопреемников.
