Хаарстад: Норвегия планирует переговоры с РФ по безопасности в Арктике

Официальный представитель штаба ВС Норвегии Руне Хаарстад сообщил о планах провести с РФ военные консультации по поддержанию стабильности в Арктике. Об этом пишет издание «Известия».
«У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона», — подчеркнул представитель норвежской армии.
Он сообщил, что норвежские военные сохраняют диалог с российскими коллегами: ежегодно проходят встречи с Погранслужбой ФСБ в западной части Арктики. Также существует незасекреченная прямая связь с командованием Северного флота РФ. Хаарстад пояснил, что их цель — повысить безопасность личного состава и кораблей при тесном контакте. По его словам, взаимодействие с Россией почти прекращено, однако они намерены продолжать диалог по тем вопросам, которые готовы обсуждать. При этом ранее в Европе призвали Норвегию сократить соглашение с Россией в сфере рыболовства из-за якобы угрозы безопасности.