Хаарстад: Норвегия планирует переговоры с РФ по безопасности в Арктике

Он сообщил, что норвежские военные сохраняют диалог с российскими коллегами: ежегодно проходят встречи с Погранслужбой ФСБ в западной части Арктики. Также существует незасекреченная прямая связь с командованием Северного флота РФ. Хаарстад пояснил, что их цель — повысить безопасность личного состава и кораблей при тесном контакте. По его словам, взаимодействие с Россией почти прекращено, однако они намерены продолжать диалог по тем вопросам, которые готовы обсуждать. При этом ранее в Европе призвали Норвегию сократить соглашение с Россией в сфере рыболовства из-за якобы угрозы безопасности.