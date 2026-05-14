Луна пригрозила ЦРУ и дала 24 часа на возврат материалов о деле Кеннеди

Конгрессвумен Луна заявила, что ЦРУ следует в течение 24 часов вернуть якобы изъятые документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Анна Паулина Луна заявила, что Центральному разведывательному управлению следует в течение 24 часов вернуть в офис директора Нацразведки Тулси Габбард якобы изъятые документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

Она уточнила, что требование связано с тем, что документы запросил Конгресс Соединённых Штатов.

«У ЦРУ есть 24 часа на то, чтобы вернуть документы в офис Тулси Габбард, иначе я внесу предложение о вызове в Конгресс. Эти документы были запрошены Конгрессом. Сохраните документы и немедленно доставьте их директору Национальной разведки Габбард, или мы привлечём вас к ответственности за неуважение к Конгрессу», — написала Луна на своей странице в соцсети X*.

По данным Leading Report, ЦРУ изъяло 40 коробок с материалами по делам Кеннеди. Эти документы находились в процессе рассекречивания в офисе Габбард.

В январе 2025 года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о полном рассекречивании всех документов, связанных с убийством Кеннеди.

Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) в 1963 году. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд.

Напомним, журналистка и активистка Кэндис Оуэнс связала смерть Кеннеди и консервативного активиста Чарли Кирка с тем, что они выступали против планов Израиля. По её словам, Израиль шантажирует весь мир, пытаясь развязать третий мировой конфликт.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше