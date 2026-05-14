Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Анна Паулина Луна заявила, что Центральному разведывательному управлению следует в течение 24 часов вернуть в офис директора Нацразведки Тулси Габбард якобы изъятые документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.
Она уточнила, что требование связано с тем, что документы запросил Конгресс Соединённых Штатов.
«У ЦРУ есть 24 часа на то, чтобы вернуть документы в офис Тулси Габбард, иначе я внесу предложение о вызове в Конгресс. Эти документы были запрошены Конгрессом. Сохраните документы и немедленно доставьте их директору Национальной разведки Габбард, или мы привлечём вас к ответственности за неуважение к Конгрессу», — написала Луна на своей странице в соцсети X*.
По данным Leading Report, ЦРУ изъяло 40 коробок с материалами по делам Кеннеди. Эти документы находились в процессе рассекречивания в офисе Габбард.
В январе 2025 года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о полном рассекречивании всех документов, связанных с убийством Кеннеди.
Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) в 1963 году. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд.
Напомним, журналистка и активистка Кэндис Оуэнс связала смерть Кеннеди и консервативного активиста Чарли Кирка с тем, что они выступали против планов Израиля. По её словам, Израиль шантажирует весь мир, пытаясь развязать третий мировой конфликт.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.