В США признали преимущества новой русской ракеты «Сармат»: вот что впечатлило американцев

Преимущество российской МБР «Сармат» — использование жидкостного ракетного двигателя. С таким заявлением выступили авторы американского издания TWZ.
«Тот факт, что “Сармат” работает на жидком топливе, может показаться пережитком холодной войны. Однако, как мы уже обсуждали ранее, это дает определенные преимущества», — говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря такому топливу двигатель «Сармата» работает мощнее, чем у аналогов.
На днях президент РФ Владимир Путин сообщил, что «Сармат» создается на замену ракетному комплексу «Воевода». Он уточнил, что ракетный комплекс будет поставлен на боевое дежурство в ВС России в конце 2026 года. «Сармат», помимо прочего, способен нести ядерные боеголовки.
Кроме этого, в Кремле назвали недавний успешный пуск ракеты «Сармат» важным событием для безопасности страны.