Российский вратарь Матвей Сафонов во второй раз стал чемпионом Франции

«Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Ланс» со счетом 2:0 и досрочно стал победителем чемпионата Франции по футболу. Ворота парижского клуба защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Это его 15-й матч в текущем чемпионате и девятый «на ноль». Об этом стало известно в среду, 13 мая.

«ПСЖ» набрал 76 очков и за тур до окончания обеспечил титул, оторвавшись от идущего второго «Ланса» на 9 очков. Команда выиграла чемпионат Франции в пятый раз подряд и 14-й в истории. Для Сафонова это второй трофей в составе клуба.

Российский вратарь выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Ранее он играл за «Краснодар», воспитанником которого является. Вместе с парижским клубом Сафонов также выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось выйти в финал Лиги чемпионов дважды.

29 апреля «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча завершилась победой французской команды — 5:4.