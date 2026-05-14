Прокуратура оспорила кредит, взятый аферистами на пожилую волгоградку

Мошенники обманом завладели личными данными 66-летней женщины и оформили заем в 111 тысяч рублей на ее имя, а деньги вывели на третьи счета.

В Кумылженском районе прокуратура помогла местной жительнице оспорить кредит, который пожилая женщина не оформляла. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства в Волгоградской области.

66-летняя женщина пожаловалась стражам порядка на то, что у нее похитили деньги. Ей на мобильный телефон позвонили неизвестные и под предлогом сохранения данных в личном кабинете Госуслуг, якобы подвергшемся взлому, получили ее персональные сведения. А затем аферисты, используя эти сведения, оформили на пенсионерку кредит в 111 тысяч рублей, а эти средства вывели на счет третьего лица. При этом сама пенсионерка никаких денег не видела, а договора в письменной форме не было.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд с иском к финансовой организации, требуя признать кредитный договор ничтожным и не требовать этих денег с пострадавшей. Кумылженский районный суд встал на сторону банка. Однако прокуратура обжаловала это решение в апелляционном порядке и Волгоградский областной суд встал на сторону потерпевшей, удовлетворив требования правоохранителей.

А ранее помогла взыскать моральную компенсацию в пользу школьника из Дубовки, который получил серьезную травму в учебном учреждении.