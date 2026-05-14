Прокуратура оспорила кредит, взятый аферистами на пожилую волгоградку

66-летняя женщина пожаловалась стражам порядка на то, что у нее похитили деньги. Ей на мобильный телефон позвонили неизвестные и под предлогом сохранения данных в личном кабинете Госуслуг, якобы подвергшемся взлому, получили ее персональные сведения. А затем аферисты, используя эти сведения, оформили на пенсионерку кредит в 111 тысяч рублей, а эти средства вывели на счет третьего лица. При этом сама пенсионерка никаких денег не видела, а договора в письменной форме не было.