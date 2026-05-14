Серия традиционных донорских акций «Река жизни» стартовала в Университете Лобачевского

13 мая в ННГУ им. Н. И. Лобачевского стартовала серия донорских акций «Река жизни» (18+) — это целый комплекс мероприятий, которые направлены на пополнение банка крови, развитие регистра доноров костного мозга и профилактику ВИЧ-инфекций. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В этот день 30 студентов и сотрудников смогли сдать цельную кровь в объеме около 450 миллилитров каждый и стать донорами. На центральной аллее кампуса ННГУ на проспекте Гагарина, в мобильной лаборатории, сотрудники Нижегородского областного центра крови им. Н. Я. Климовой вели прием первичных и вторичных доноров. Также в этот день, на проспекте Ленина у учебного корпуса Института экономики ННГУ, 161 человек прошел анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Такую возможность предоставил Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
По числу желающих стать донорами самым массовым стал Институт биологии и биомедицины Университета Лобачевского. Также участие в акции принимали студенты факультета социальных наук ННГУ, химического факультета ННГУ и Института экономики ННГУ.
«В Университете Лобачевского проходит уже 24-я традиционная донорская акция “Река жизни”. В первый раз она была организована в 2009 году, и с тех пор ежегодно, а иногда и два раза в год, у нас проходит сдача крови. За все время нашими донорами — студентами, преподавателями, сотрудниками университета — было сделано более трех тысяч донаций. В этом году у нас особенно много первичных доноров. Студенты активно откликаются на подобные акции: регистрации на сдачу донорской крови пошли с первых секунд, это был очень яркий всплеск. Особенно приятно, что сегодня приходят вторичные доноры, а это значит, что мы постепенно набираем пул постоянных доноров», — отмечает директор центра добровольчества Управления по молодежной политике ННГУ Виктория Пигалина.
Также директор центра добровольчества ННГУ отметила, что первичными донорами в этот день стали 18 человек. Процедура регистрации первичного донора проходит долго и состоит из нескольких этапов: осмотр врачом для определения, подходит человек для сдачи крови или нет, поскольку объем забираемой крови довольно большой. Далее идет заполнение подробной анкеты про здоровье человека и только после успешного осмотра потенциальный донор допускается к сдаче крови.
«Я учусь на врача и понимаю, как важно сдавать кровь, даже если кажется, что у тебя довольно распространенная группа. Желание стать донором появилось у меня давно, поскольку придерживаюсь довольно здорового образа жизни и считаю, что необходимо помогать людям. Однако это довольно сложная процедура: надо выделить время, чтобы сходить в поликлинику, заранее подать заявление на “Госуслугах” или лично. Благодаря такой акции все намного проще — приезжает мобильная лаборатория, готовая к приему желающих», — поделилась своими мыслями студентка 3 курса Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Дарья Соколова.