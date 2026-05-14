Серия традиционных донорских акций «Река жизни» стартовала в Университете Лобачевского

«В Университете Лобачевского проходит уже 24-я традиционная донорская акция “Река жизни”. В первый раз она была организована в 2009 году, и с тех пор ежегодно, а иногда и два раза в год, у нас проходит сдача крови. За все время нашими донорами — студентами, преподавателями, сотрудниками университета — было сделано более трех тысяч донаций. В этом году у нас особенно много первичных доноров. Студенты активно откликаются на подобные акции: регистрации на сдачу донорской крови пошли с первых секунд, это был очень яркий всплеск. Особенно приятно, что сегодня приходят вторичные доноры, а это значит, что мы постепенно набираем пул постоянных доноров», — отмечает директор центра добровольчества Управления по молодежной политике ННГУ Виктория Пигалина.