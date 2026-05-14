Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наследство телеведущего Молчанова без завещания получит внук Дмитрий

После смерти телеведущего Владимира Молчанова осталось многомиллионное наследство. Недвижимость и имущество перейдут к его внуку Дмитрию, если нет завещания. Именно внук остался единственным прямым наследником журналиста.

Источник: Life.ru

«Если завещания не было, то всё распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди», — приводит aif.ru комментарий юриста.

Молчанов оставил двухкомнатную квартиру в знаменитом композиторском доме на улице Чаянова в Москве. Здание построили в 1934 году специально для музыкантов. Рыночная цена двухкомнатной квартиры в этом доме достигает 45−50 миллионов рублей.

Также у Молчанова осталась дача в деревне Старая Руза в Московской области. В этом доме часто собирались именитые композиторы. Стоимость домов в деревне варьируется от 9 до 16 миллионов рублей.

Супруга Молчанова Консуэло Сегура ушла из жизни в декабре 2022 года. Их дочь Анна скончалась за полтора месяца до смерти журналиста. У Молчанова из прямых наследников остался только внук Дмитрий — сын Анны.

Напомним, Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет. Информация о его смерти появилась 13 мая. Причиной смерти телеведущего стала продолжительная болезнь. Врачи диагностировали один из сложных видов рака.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.