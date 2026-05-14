Стало известно о возможном наказании для сбежавшего из России экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева

Экс-замглавы Минприроды Денису Буцаеву, который объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве, может грозить до 10 лет тюрьмы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание по подобной статье предполагает до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.
До этого было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении Юрия Валдаева, административного директора «Российского экологического оператора». Помимо нескольких фигурантов, в материалах дела присутствует и сам Буцаев.
22 апреля премьер-министр Михаил Мишустин снял Буцаева с должности по его собственному желанию. Буквально в тот же день экс-чиновник покинул территорию РФ, вылетев через Минск. Ранее Буцаева объявили в розыск.