Средние зарплаты в России вырастут в 2026 году на 7,9 процента

Средние зарплаты в России вырастут в 2026 году до 108,3 тысячи рублей.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Средние зарплаты в России вырастут по итогам 2026 года на 7,9%, до 108,3 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив прогнозы властей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

В 2025 году средняя зарплата в России впервые за историю наблюдений превысила 100 тысяч и составила 100,4 тысячи рублей. В текущем году ожидается ее рост до 108,3 тысячи рублей.

Увеличение средних зарплат продолжится и в последующие годы — в 2027 году они вырастут до 115,4 тысячи, в 2028 году — до 123,3 тысячи рублей.