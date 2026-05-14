Сафонова признали лучшим футболистом матча между ПСЖ и "Лансом"

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча чемпионата Франции по футболу против «Ланса». Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Ранее ТАСС сообщал, что команда из Парижа одержала победу со счетом 2:0, которая позволила клубу досрочно гарантировать чемпионский титул. Сафонов отразил восемь ударов по своим воротам.
Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. С 2017 по 2024 год футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.