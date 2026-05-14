14 мая в календаре: славянский праздник "Пролетье" и день большого бодуна

Если этот день хороший, то урожай убирать в сухой день. Если в этот день непогода — ждите суровую холодную зиму. Лунная ночь — к заморозкам. Теплый вечер и тихая звездная ночь — к ветреному сухому лету. Если восход был ясным — то и лето ясным будет. Роса вечером — день будет ясный. Необычный вой собак предвещает бурю. Скучившиеся облака поднимаются очень высоко — к сильному дождю в ближайшее время. Собака роет землю, ест траву, лезет в водоем, спит тревожно — к дождю. Бобры работают всю ночь — к дождю. Если день погожий — хлеба уродится много. Когда еловые шишки становятся красными, а сосновые зеленеют — пора сеять ячмень. Раннее яровое засевают, когда уходит вся вода от растаявшего снега, а позднее — когда цветет калина. Пшеницу и яровую рожь сеяли в полнолуние, а овес — после или раньше за два дня до этого.