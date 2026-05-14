14 мая в календаре: славянский праздник "Пролетье" и день большого бодуна

Какой сегодня праздник.
День большого бодуна День рождения вазелина Международный день чихуахуа Славянский праздник «Пролетье» День смешных нелепиц День фрилансера День осведомлённости об апраксии Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» Праздник иконы Божией Матери Царевококшайская «Мироносицкая» День памяти святого пророка Иеремии Праздник иконы Божией Матери Андрониковская День памяти преподобного Пафнутия Боровского День памяти преподобного Герасима Болдинского Католическое Вознесение Господне Всемирный день католического образования.
Именины.
Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.
Еремей Запрягальник.
Праздник получил название по имени святого Иеремии — второго из четырех великих пророков, упомянутых в Ветхом Завете. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на самый бурный период Иудейского царства.
Свое народное прозвище святой получил потому, что в это время на Руси шли важнейшие сельские работы — вспашка и засев полей. Они были изнурительными как для земледельцев, так и для рабочего скота, и крестьяне просили небесной помощи. Они верили, что в это время сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. Поводом для такого поверья послужило, вероятно, созвучие имени святого со словом «ярмо».
Смотрели и на приметы. Если на Еремея (Иеремия) день погож, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Наблюдали за муравьями: если они чистые да сытые — пшеница уродится. Для того, чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы — ни денег, ни куска хлеба.
События.
1692 год — спущен на воду первый военный корабль России.
1878 год — название «вазелин» запатентовано как торговая марка.
1850 год — запатентована посудомоечная машина.
1862 год — в Швейцарии изобретен хронограф с различным набором функций.
1900 год — открылись II летние Олимпийские игры в Париже (Франция).
1905 год — состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя.
1909 год — образовано общество «Санкт-Петербургский таксомотор».
1922 год — перенесена Столица Башкирии из Стерлитамака в Уфу.
1948 год — провозглашено государство Израиль.
1955 год — создана Организация Варшавского договора.
1960 год — в Париже началась встреча «Большой четвёрки» — глав Великобритании, СССР, США и Франции.
1963 год — Кувейт становится членом ООН.
1973 год — состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции.
1980 год — президент Египта Анвар Садат прервал переговоры с Израилем по вопросу о палестинской автономии.
1981 год — правительство Республики Мальта приняло декларацию о нейтралитете.
1990 год — президент СССР Горбачёв подписал Указ, объявляющий недействительными декларации о независимости Литвы и Эстонии.
1993 год — Литва, Словения и Эстония становятся членами Совета Европы.
1993 год — принята декларация о создании экономического союза СНГ.
2022 год — президентом ОАЭ стал наследный принц Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.
В этот день родились.
Маргарита Валуа (1553 — 1615 г.), королева Франции (1589−1599), супруга Генриха IV.
Томас Гейнсборо (1727 — 1788 г.), английский живописец и гравер.
Роберт Оуэн (1771 — 1858 г.), английский промышленник, социалист-утопист.
Вильгельм Стейниц (1836 — 1900 г.), австрийский шахматист, 1-й чемпион мира по шахматам, шахматный теоретик.
Клаудиус Дорнье (1884 — 1969 г.), немецкий авиаконструктор и предприниматель.
Николай Крыленко (1885 — 1938 г.), советский партийный и государственный деятель.
Роберт Бартини (1897 — 1974 г.), итальянский аристократ, советский авиаконструктор, ученый.
Александр Орлов (1949 г.), советский и российский математик, экономист, эколог, социолог.
Владимир Матецкий (1952 г.), советский и российский композитор, продюсер, радиоведущий.
Сергей Лемох (1965 г.), советский и российский музыкант, певец, лидер группы «Кар-мэн».
Ярослав Бойко (1970 г.), российский актёр театра и кино.
София Коппола (1971 г.), американский кинорежиссёр, сценаристка, актриса, продюсер, обладательница «Оскара».
Татьяна Снежина (1972 — 1995 г.), российская поэтесса, композитор и певица.
Анна Михалкова (1974 г.), советская и российская киноактриса, продюсер, телеведущая, старшая дочь Никиты Михалкова.
Марк Цукерберг (1984 г.) американский программист, основатель и генеральный директор социальной сети Facebook* (12+, принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Народные приметы.
Если этот день хороший, то урожай убирать в сухой день. Если в этот день непогода — ждите суровую холодную зиму. Лунная ночь — к заморозкам. Теплый вечер и тихая звездная ночь — к ветреному сухому лету. Если восход был ясным — то и лето ясным будет. Роса вечером — день будет ясный. Необычный вой собак предвещает бурю. Скучившиеся облака поднимаются очень высоко — к сильному дождю в ближайшее время. Собака роет землю, ест траву, лезет в водоем, спит тревожно — к дождю. Бобры работают всю ночь — к дождю. Если день погожий — хлеба уродится много. Когда еловые шишки становятся красными, а сосновые зеленеют — пора сеять ячмень. Раннее яровое засевают, когда уходит вся вода от растаявшего снега, а позднее — когда цветет калина. Пшеницу и яровую рожь сеяли в полнолуние, а овес — после или раньше за два дня до этого.
