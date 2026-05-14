Вратарь ПСЖ Сафонов во второй раз подряд стал чемпионом Франции

Российский голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов во второй раз подряд стал чемпионом Франции, ПСЖ одержал победу над ФК «Ланс».
Счёт встречи составил 2:0. «Пари Сен-Жермен» досрочно получил титул победителя чемпионата Франции. Голы забили Хвича Кварацхелия и Ибрагим Мбайе.
Сафонов провёл 15-й матч в чемпионате Франции. ПСЖ набрал 76 баллов. На втором месте находится «Ланс» (67 очков).
«Пари Сен-Жермен» в пятый раз подряд и 14-й в истории выиграл чемпионат Франции. Сафонов второй раз подряд стал чемпионом.
Напомним, 27-летний Матвей Сафонов играет за ПСЖ с лета 2024 года.
В мае голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошёл в историю, став первым российским футболистом, дважды выходившим в финал Лиги чемпионов.