Почти +30: прогноз погоды в Хабаровском крае на 14 мая

14 мая погода в Хабаровском крае снова разойдётся по территориям: юг и центр региона резко прогреются, местами до летних значений, а север и побережье Охотского моря останутся в прохладной зоне. По данным погодных сервисов, самым тёплым городом дня может стать Вяземский, а самым холодным — Охотск.
В Хабаровске день начнётся прохладно, но уже к обеду ожидается около +21… +23 градусов, а ближе к вечеру температура может подняться до +25… +26. Осадков в дневные часы не прогнозируется, небо будет с дымкой и переменной облачностью.
В Бикине будет по-летнему тепло — днём около +24… +25 градусов, без заметных осадков, с переменной облачностью. В Вяземском ещё теплее: после прохладного утра воздух прогреется до +25… +26 градусов, день пройдёт в основном без дождя.
В Комсомольске-на-Амуре 14 мая тоже ожидается тёплая погода — днём около +22… +24 градусов. Утром и в первой половине дня будет спокойно, но ближе к вечеру возможны кратковременные дожди. В Чегдомыне температура поднимется до +23… +24 градусов, однако во второй половине дня также вероятны осадки.
На побережье будет заметно прохладнее. В Советской Гавани днём ожидается около +13… +14 градусов, без резкого ухудшения, но с плотной облачностью к вечеру. В Николаевске-на-Амуре воздух прогреется примерно до +12… +14 градусов, а вечером возможен дождь.
В Охотске май пока остаётся почти зимним. Днём там будет всего около +3… +5 градусов, небо затянет облаками, а вечером возможны снег и мокрые осадки.