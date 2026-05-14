Эксперт Воротников рассказал о преимуществах создания биоэкопоселений вдоль ТТК

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Создание биоэкопоселений вдоль Трансарктического транспортного коридора (ТТК) позволит развивать в Арктике энергосберегающие и природосберегающие технологии, а также подготовить новые квалифицированные кадры. Такое мнение ТАСС высказал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент РАНХиГС Александр Воротников.
«Президент поручил создать биоэкопоселения вдоль Трансарктического транспортного коридора. На мой взгляд, данное поручение имеет большое значение как для развития территории Арктики, так и для развития современных технологий, современной науки, современного общества», — сказал он.
По словам эксперта, такие поселения предполагают внедрение современных технологий, которые позволят минимизировать воздействие на окружающую среду и обеспечить устойчивое развитие арктических территорий. «В этих поселениях, на мой взгляд, будут развиваться новые технологии, в первую очередь энергосберегающие, природосберегающие, которые позволят развивать эти поселения без ущерба природной среде», — отметил Воротников.
Он подчеркнул, что биоэкопоселения смогут стать площадками для внедрения инновационных решений и формирования новых компетенций у жителей Арктики. По его мнению, развитие таких территорий будет способствовать появлению специалистов, способных работать с современными экологическими и энергетическими технологиями. «Мы получаем не только хорошую устойчивую среду, пригодную для жизни, но и новые кадры, которые эту среду могут использовать, поддерживать и развивать», — пояснил эксперт.
Воротников считает, что опыт создания биоэкопоселений в Арктике в дальнейшем может быть масштабирован и на другие регионы страны. Кроме того, реализация проекта вдоль трассы СМП, по его словам, будет способствовать сохранению экосистемы Северного Ледовитого океана. «Такой подход даст прекрасный опыт для всей страны и позволит сберечь природную окружающую среду», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии МЧС и Курчатовского института рассмотреть вопрос о создании биоэкопоселений на территориях, расположенных вдоль Трансарктического транспортного коридора.