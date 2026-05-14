ПСЖ разгромил «Ланс» на чемпионате Франции по футболу: россиянин Сафонов стал двукратным чемпионом

Матвей Сафонов провел 15 игр в чемпионате, 9 сухих матчей. Парижский клуб набрал 76 очков и стал чемпионом, опередив «Ланс» на 9 очков. ПСЖ победил в чемпионате Франции в 5-й раз подряд и в 14-й в истории турнира. Сафонов завоевал чемпионский титул второй сезон подряд.