Французский ФК «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступил российский вратарь Матвей Сафонов, разгромил местный ФК «Ланс» со счетом 2:0. Так ПСЖ досрочно завоевал титул чемпиона Франции по футболу.
13 мая в Лансе на стадионе «Боллар-Делис» завершился матч 29-го тура французского чемпионата. ПСЖ оказался сильнее местного «Ланса», одержав победу со счетом 2:0.
Матвей Сафонов провел 15 игр в чемпионате, 9 сухих матчей. Парижский клуб набрал 76 очков и стал чемпионом, опередив «Ланс» на 9 очков. ПСЖ победил в чемпионате Франции в 5-й раз подряд и в 14-й в истории турнира. Сафонов завоевал чемпионский титул второй сезон подряд.
Накануне стало известно, что ФК «Барселона» и ее польский форвард Роберт Левандовски прекратили диалог о возможном продлении сотрудничества.