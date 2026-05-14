23 млн грантовой поддержки выиграл ВолгГМУ в конкурсе Росмолодежи

Комплексный проект «МЕДМОЛ. ВолгГМУ» государственного медуниверситета в областном центре выиграл грант на 23 миллиона рублей в конкурсе Росмолодежи, сообщает администрация Волгоградской области.
Эти средства планируется направить на воплощение в жизнь 10 программ молодежной политики вуза в таких направлениях как безопасность, лагерь, фиджитал, исследователь, куратор, медиа, герои, выбор, ресурс и здоровье. Участниками этих программ станут более пяти тысяч студентов.
Первый этап запланирован на период с июня по ноябрь текущего года. В это время предусматривается проведение в университете межрегиональной программы по противодействию мошенничеству и цифровому экстремизму, а также пяти профильных смен в спортивно-оздоровительном лагере, создание фиджитал-центра и десяти научно-популярных видеороликов с опровержением мифов о здоровье и медицине, а также усилить систему наставничества для учеников младших курсов. А в ходе второго этапа уже в 2027 году планируется запустить медиашколу на 300 студентов, провести еще пять спортивных смен и три концерта для участников спецоперации с семьями, а также интеллектуальные игры и профилактику по выгоранию среди медиков.
Ранее в областном центре назвали имена победителей регионального этапа Всероссийской патриотической игры «Зарница».