Mash: Актеру Кузичеву стало плохо с сердцем во время спектакля

55-летнему актеру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем прямо во время спектакля «Идиот» в театре Пушкина в Москве, однако артист не бросил зрителей — доиграл до конца и даже вышел на поклон. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил Telegram-канал Mash.