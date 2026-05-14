Mash: Актеру Кузичеву стало плохо с сердцем во время спектакля

55-летнему актеру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем прямо во время спектакля «Идиот» в театре Пушкина в Москве, однако артист не бросил зрителей — доиграл до конца и даже вышел на поклон. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил Telegram-канал Mash.
По словам зрителей, антракт затянулся на 15 минут дольше обычного — у Кузичева сильно подскочило давление, и в это время ему оказывали помощь врачи скорой. Сам актер заявил, что с ним все хорошо.
Кузичев известен по ролям в сериалах «Дети Арбата», «Не родись красивой» и «Доктор Живаго», говорится в сообщении.
17 апреля российской актрисе и юмористке Елене Воробей вызвали скорую помощь во время съемок на Стандартной улице в Москве. 58-летней артистке стало плохо на съемочной площадке. По предварительным данным, у нее повысилось давление на фоне эмоционального перенапряжения.
В середине января 84-летнюю певицу Галину Ненашеву госпитализировали с нестабильной стенокардией. Артистке стало плохо дома — ей вызвали бригаду скорой помощи. У певицы диагностировали нестабильную стенокардию, медики решили забрать ее в больницу.