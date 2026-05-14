Сенат США отклонил резолюцию о прекращении конфликта с Ираном

Сенат Конгресса Соединённых Штатов отклонил резолюцию о завершении конфликта с Ираном, документ поддержали 47 законодателей, против выступили 52 сенатора.
Единственным республиканцем, проголосовавшим за резолюцию, стал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Единственным представителем Демократической партии, проголосовавшим против неё, является сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман.
Напомним, аналогичную резолюцию отклонила Палата представителей Конгресса США.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По словам советника иранского верховного лидера по международным делам Али Акбара Велаяти, противостояние Соединённых Штатов и Ирана приведёт к скорому и неизбежному уходу США с Ближнего Востока.