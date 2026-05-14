Средняя зарплата курьеров в России достигла почти 160 тысяч рублей

Медианная предлагаемая заработная плата курьерам в России, по данным за март 2026 года, составила 158,8 тысячи рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru.
— Медианная предлагаемая заработная плата для курьеров составила 158,8 тысячи рублей, что на 17 процентов или 23 тысячи рублей больше, чем год назад, — говорится в сообщении.
В марте 2026 года работодатели опубликовали более 16,7 тысячи вакансий для курьеров — на 45 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.
За видимой простотой работы в службе доставки скрыта высокая степень ответственности и физической нагрузки, ведь здесь работает простой принцип: больше доставил — больше заработал. «Вечерняя Москва» узнала подробности о работе столичных курьеров.
В Москве утвердили новый регламент работы курьерских служб. Главное изменение состоит в переходе к адресной модели: теперь в единую цифровую систему поступают данные не только о деятельности компаний, но и о работе каждого доставщика.
Скорость передвижения курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в Москве ограничат до 25 километров в час.