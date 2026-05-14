Россияне до конца года успеют поработать в короткие недели: сколько их будет

До конца года у россиян будет еще три неполные рабочие недели — в июне, ноябре и декабре.
Первая из предстоящих коротких рабочих недель, с 8 по 11 июня. — четырехдневная. Пятница, 12 июня, станет выходным днем в связи с празднованием Дня России. Таким образом, граждан ждут три выходных дня подряд.
Следующая сокращенная рабочая неделя наступит в ноябре. День народного единства, который в этом году выпадает на среду 4 ноября, будет нерабочим. Поэтому работать предстоит 2, 3, 5 и 6 ноября.
В конце года россиян ждет трехдневная рабочая неделя — с 28−30 декабря. Последний день года придется на четверг, он станет нерабочим днем. Далее последуют традиционные новогодние каникулы.
Напомним, что в 2027 году у россиян будет 118 дней на отдых, это вдвое меньше, чем на работу.