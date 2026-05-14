В Хабаровске планируют расселить ещё тысячу квартир из аварийного жилого фонда

В мэрии Хабаровска подвели промежуточные итоги реализации адресной программы региона по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2030 года. Так, в этом году первым в очереди на ликвидацию домов в Индустриальном районе стало строение на улице Нагорной, 13. Его жителей переселили согласно программе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Ликвидация аварийного жилья — это одна из наших главных социальных задач. Мы активно работаем по всем направлениям: участвуем в региональной программе переселения. Мы предоставим жителям аварийных домов 860 квартир в новостройках на улице Совхозной, ввод которых в эксплуатацию с чистовой отделкой запланирован на 1 ноября этого года, — рассказали в мэрии Хабаровска.
На настоящий момент в столице Хабаровского края насчитывается 596 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению. Всего в них проживает порядка 12,8 тыс. человек, для улучшения комфортных условий проживания которых администрация города также применяет механизм комплексного развития территорий (КРТ).
На данный момент в программу включено 40 аварийных домов, 20 из которых расселили. Еще 802 человека, проживающих в 209 квартирах, ожидают своей очереди на смену жилья. Помимо прочего, в Хабаровске работают над включением в программу КРТ еще свыше тысячи квартир из аварийного фонда.