Хабаровский край вошел в число регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы по клещевому энцефалиту в каждом округе России. В ДФО в список вошли почти все субъекты, в их числе: Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области, Бурятия, Забайкалье, ЕАО, Приморье, Якутия. Напомним, что на прошлой неделе в Хабаровске зафиксировали первый в этом году случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом.