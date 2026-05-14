Хабаровск прогреется до +27 градусов 14 мая

В Хабаровском крае 14 мая 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днём столбик термометра поднимется до +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный, с переходом на южный, скоростью 4−10 метров в секунду. Днём порывы могут достигать 15−18 метров в секунду.
В южных районах края также будет сухо. Ночные температуры составят от +3 до +8 градусов, дневные — от +22 до +27 градусов. Ветер южный, 9−14 метров в секунду.
В центральных районах осадков не предвидится, лишь в Верхнебуреинском районе днём местами пройдёт небольшой дождь. Температура ночью от −2 до +7 градусов, днём от +13 до +28 градусов. Ветер южный, 5−14 метров в секунду. В Хабаровском и Нанайском районах днём порывы усилятся до 15−20 метров в секунду.
На севере региона преимущественно без осадков. Однако в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах и Охотском муниципальном округе днём местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от −3 до +5 градусов, днём от +3 до +24 градусов. Ветер южный, юго-западный, 5−14 метров в секунду, в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах днём порывы до 15−20 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность при порывистом ветре, особенно на открытых пространствах.
