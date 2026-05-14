Суд вынес новый приговор по делу о смерти звезды сериала «Друзья»

Лицензированный консультант Эрик Флеминг, проходивший по делу о смерти актёра Мэттью Перри, приговорён к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает The New York Times.
Суд признал его виновным в сговоре с целью распространения кетамина и в его незаконном обороте, который привёл к трагическим последствиям. Приговор был вынесен после того, как обвиняемый ранее полностью признал свою вину.
По данным следствия, Флеминг стал одним из нескольких фигурантов дела, связанного с поставками препарата актёру. Он является четвёртым из пяти обвиняемых, проходящих по этому делу.
Ранее ещё одна участница схемы, Жасвин Санга, известная как «кетаминовая королева», получила 15 лет тюрьмы за поставки вещества, ставшие частью расследования.
Флеминг в суде заявил, что не может поверить в произошедшее и назвал ситуацию «кошмаром», от которого он не может оправиться.
Расследование обстоятельств смерти Мэттью Перри продолжается в рамках уголовного дела в США, а правоохранительные органы рассматривают роль каждого участника цепочки поставок контролируемого вещества.
