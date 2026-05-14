Defense News: США решили не отправлять четыре тысячи военных в Польшу

ВС Соединённых Штатов отменили решение об отправке более четырёх тысяч военнослужащих на территорию Польши, информирует Defense News.
По данным издания, сведения об изменениях появились после того, военные США якобы разослали близким сообщения, в которых рассказали об отмене отправки.
В материале сказано, что в ходе слушаний в Конгрессе Соединённых Штатов, посвящённых бюджету армии, не было упоминаний об отмене операции.
«В Пентагоне не ответили на запрос о предоставлении информации», — говорится в сообщении.
Напомним, в Польше размещены более десяти тысяч военных США.
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий заявил, что Варшава уже несколько месяцев ведёт переговоры с Соединёнными Штатами об увеличении численности войск США в Польше. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность передислокации части войск, размещённых в ФРГ, в Польшу.
Трамп заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, США примут это решение в «короткий период времени».
По данным Reuters, Соединённые Штаты выведут из ФРГ пять тысяч военных. Пентагон подтвердил эту информацию. В ведомстве заявили, что решение принято по итогам оценки расстановки сил в Европе.