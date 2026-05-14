Defense News: США решили не отправлять четыре тысячи военных в Польшу

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий заявил, что Варшава уже несколько месяцев ведёт переговоры с Соединёнными Штатами об увеличении численности войск США в Польше. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность передислокации части войск, размещённых в ФРГ, в Польшу.