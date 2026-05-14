В Словакии ввели уголовную ответственность за осквернение памятников СССР

Словацкий парламент ввел уголовную ответственность за порчу памятников времен Второй Мировой войны. Информацию в интервью ТАСС подтвердил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.
Как подчеркнул вице-спикер, любое надругательство над мемориалами советских воинов-освободителей в Восточной Европе достойно осуждения.
«Наоборот, они отдали свои жизни — и это были молодые люди — за свободу, за то, что мы сегодня можем быть теми, кто мы есть, и за то, что в Европе не победил фашизм. Поэтому я этого не понимаю», — сказал Гашпар.
Он отметил, что власти ввели за осквернение памятников СССР уголовную ответственность, так как считают это серьезной темой.