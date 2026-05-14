Трамп проведёт переговоры в Пекине по китайским правилам

Переговоры американского лидера Дональда Трампа и китайского руководителя Си Цзиньпина стартуют в Пекине в четверг.
Утром в четверг по местному времени ожидаются переговоры лидеров, вечером президент США станет гостем государственного банкета. Днем в пятницу состоится их совместный обед.
Ранее хозяин Белого дома заявил, что считает США и Китай «двумя ведущими сверхдержавами планеты».
Этот визит Трампа в Китай первый с 2017 года. В рамках поездки Трампа в Пекин в 2026 году стороны планируют обсудить главные вопросы развития отношений, также сделать их соперничество управляемым.
По данным ВВС, будет также затронута тема украинского кризиса. Согласно данным аналитиков, Трамп якобы может склонять Китай призвать Москву на переговорные компромиссы. Однако Пекин, как считают эксперты, наверняка продолжит поддерживать Россию.