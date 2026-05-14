Умер "российский Бэнкси"

Владимир Овчинников, который прославился своими настенными росписями в родном Боровске, скончался на 89-м году жизни. Он был не только художником, но и кандидатом экономических наук, окончившим строительный институт МИСИ. Овчинников учился живописи самостоятельно и стал известным благодаря своим уникальным работам, среди которых выделяются «Звездолет Овчинникова», «Глобус Боровска» и «Космический ковчег».