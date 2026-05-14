Известный иллюзионист высказался о скрываемых данных о НЛО

Известный иллюзионист и телеведущий Ури Геллер прокомментировал публикации о возможных контактах с НЛО, заявив, что подобные явления могут быть связаны с духовной и психологической эволюцией человечества. Его слова приводит британское издание Daily Star.
По мнению Геллера, власти ряда государств якобы скрывают информацию не столько о внеземных цивилизациях, сколько о последствиях, которые подобные знания способны оказать на общество.
Он заявил, что феномен НЛО может стать своеобразным «ключом» к изменению человеческого сознания и расширению представлений людей о собственных возможностях.
Геллер также выразил мнение, что наибольшие опасения у властей вызывает перспектива массового переосмысления человеком своих способностей и места во Вселенной.
Ранее в США продолжились дискуссии вокруг публикации материалов, связанных с деятельностью американских спецслужб и вопросами национальной безопасности. На этом фоне тема НЛО и возможных засекреченных данных вновь активно обсуждается в американских СМИ и политической среде.
В последние годы власти США неоднократно публиковали отчёты и видеоматериалы, связанные с неопознанными аномальными явлениями. При этом официальных подтверждений существования внеземных цивилизаций американские ведомства не предоставляли.
Читайте также: Астронавт Брайан Бинни обнародовал историю контакта с НЛО.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.