Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Консультант, снабжавший звезду «Друзей» Перри кетамином, получил срок

Консультанта Эрика Флеминга, причастного к приобретению кетамина для Мэттью Перри, приговорили к тюремному сроку, сообщает газета The New York Times.

Источник: Аргументы и факты

Консультанта Эрика Флеминга, причастного к приобретению кетамина для актёра Мэттью Перри, приговорили к тюремному сроку, информирует газета The New York Times.

В материале сказано, что Флеминг, который, как утверждается, помогал звезде телесериала «Друзья» Перри получить кетамин, был приговорён к двум годам лишения свободы.

В 2024 году Флеминг признал вину в сговоре с целью распространения кетамина, а также в непосредственном распространении этого вещества, что, по данным следствия, привело к смертельному исходу.

«Я всё ещё не могу в это поверить. Это кошмар, от которого я не могу очнуться», — заявил в суде Флеминг.

В прокуратуре рассказали, что консультанту грозило от 46 до 57 месяцев заключения, но срок был сокращён благодаря тому, что Флеминг быстро взял на себя ответственность и согласился сотрудничать со следствием.

Напомним, тело 54-летнего актёра Мэттью Перри обнаружили 28 октября 2023 года в джакузи у него дома. Эксперты заявили, что смерть Перри не имела признаков криминала.

По данным следствия, причиной смерти актёра стало воздействие наркотического вещества. В апреле текущего года Джасвин Сангха, получившая прозвище «Королева кетамина», была приговорена к 15 годам лишения свободы по делу, связанному со смертью Перри.