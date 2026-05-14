Консультант, снабжавший звезду «Друзей» Перри кетамином, получил срок

Консультанта Эрика Флеминга, причастного к приобретению кетамина для актёра Мэттью Перри, приговорили к тюремному сроку, информирует газета The New York Times.
В материале сказано, что Флеминг, который, как утверждается, помогал звезде телесериала «Друзья» Перри получить кетамин, был приговорён к двум годам лишения свободы.
В 2024 году Флеминг признал вину в сговоре с целью распространения кетамина, а также в непосредственном распространении этого вещества, что, по данным следствия, привело к смертельному исходу.
«Я всё ещё не могу в это поверить. Это кошмар, от которого я не могу очнуться», — заявил в суде Флеминг.
В прокуратуре рассказали, что консультанту грозило от 46 до 57 месяцев заключения, но срок был сокращён благодаря тому, что Флеминг быстро взял на себя ответственность и согласился сотрудничать со следствием.
Напомним, тело 54-летнего актёра Мэттью Перри обнаружили 28 октября 2023 года в джакузи у него дома. Эксперты заявили, что смерть Перри не имела признаков криминала.
По данным следствия, причиной смерти актёра стало воздействие наркотического вещества. В апреле текущего года Джасвин Сангха, получившая прозвище «Королева кетамина», была приговорена к 15 годам лишения свободы по делу, связанному со смертью Перри.