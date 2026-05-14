Польша подняла истребители из-за якобы российского самолета над Балтийским морем

Вооруженные силы Польши подняли в воздух истребители якобы из-за пролетевшего над Балтийским морем российского самолета Ил-20. Об этом в среду, 13 мая, заявил глава минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.
По его словам, российский самолет выполнял полет без включенного транспондера. При этом Оперативное командование видов ВС Польши отметило, что самолет не нарушил воздушное пространство страны. Польские истребители вернулись на свои аэродромы.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши в четверг, 9 апреля, заявило о перехвате российского самолета Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
