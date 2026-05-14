Министр образования Хабаровского края проведёт прямой эфир

Сегодня, 14 мая 2026 года, министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин проведёт прямой эфир в социальных сетях (16+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Подключиться к трансляции можно на страницах правительства Хабаровского края в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Начало в 10:00 по местному времени. В ходе эфира обсудят предстоящие выпускные экзамены и организацию летнего детского отдыха. Напомним, что 1 июня выпускники Хабаровского края напишут первый единый государственный экзамен.
Ранее министр сам принял участие во всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Вместе с родителями он написал сокращённый вариант экзаменационной работы и на себе проверил всю процедуру. «Мы полностью погрузились в процесс: сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль и инструктаж, заполнили бланки», — рассказал Алексей Мокрушин. По образованию он учитель математики и информатики, но для себя выбрал русский язык.
В прошлом году в Хабаровском крае выросло число выпускников, сдававших профильную математику, физику, химию, информатику и биологию. Также увеличилась доля ребят, набравших 60 и более баллов по математике, химии и информатике. Эти цифры показали, что интерес к точным и естественно-научным предметам в регионе растёт. Сегодняшний эфир даст возможность родителям и выпускникам задать министру вопросы напрямую. Трансляция продлится около часа, и самые актуальные обращения обещают разобрать в прямом эфире.
